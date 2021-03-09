Ученые Китая заявили, что к 2100 году лето в России может длиться до шести месяцев

К 2100 году Россию и другие страны Северного полушария ждут климатические изменения катастрофического характера. Такой прогноз дали китайские ученые.

Их исследования показали, что в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно. По подсчетам экспертов, если такая тенденция будет продолжаться, то это приведет к тому, что зима к 2100 году будет длиться всего два месяца.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ученые предупредили, что от этого могут пострадать здравоохранение, сельское хозяйство и окружающая среда. Подобные аномалии приведут к нарушению вегетации растений. Исследователи призвали проконтролировать ситуацию и приложить максимум усилий для сдерживания климата, передает журнал Phys.org.

В конце февраля от Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1 270 квадратных километров, что сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга. Крупные трещины стали появляться на леднике толщиной 150 метров более 10 лет назад, а в январе этого года одна из самых крупных расселин начала активно расти, ее протяженность увеличивалась на один километр в сутки.



Татьяна Леухина