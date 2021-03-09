В Зеленодольске идет ремонт мечети «Тарихи» — видео

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В Зеленодольске ведутся ремонтные работы в мечети «Тарихи». Он начался в прошлом году, инициативу горожан поддержал местный предприниматель Ильгиз Замалетдинов. Однако для полного завершения реставрации необходима помощь спонсоров и обычных прихожан, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На стенах мечети появились трещины, они появились из-за фундамента, который успел обветшать за 40 лет. Сейчас рабочие устанавливают теплые полы, отопление. Для того, чтобы завершить все работы, необходимо более 2 млн рублей.

Планируется обустроить территорию, отремонтировать потолки, сделать вход с главной двери на второй этаж для женщин-прихожанок.

Все работы в мечети планируется завершить за 2 месяца, если будет найдено финансирование.



В конце февраля в селе Амирово Черемшанского района РТ после реконструкции открылась каменная мечеть, возведенная в 1991 году. В отреставрированном здании привели в порядок фундамент, оштукатурили и покрасили стены. Расширили строение за счет пристроя, благоустроили окружающую его территорию.

Татьяна Леухина