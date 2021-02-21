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В Черемшанском районе РТ после реконструкции открылась мечеть — ее расширили

19:52, 21.02.2021
В Черемшанском районе РТ после реконструкции открылась мечеть — ее расширили
Фото: tatar-congress.org

В селе Амирово Черемшанского района РТ после реконструкции открылась каменная мечеть, возведенная в 1991 году: ее расширили, отремонтировали и украсили.

«Мечети было присвоено имя отца Аглямовых — Агзам. Известно также, что Фазиль и Миндар Аглямовы построили мечеть со всеми удобствами в селе Черемшан во имя своей матери Мушбика», — сообщается на сайте Всемирного конгресса татар.

В отреставрированной и вновь открывшейся мечети привели в порядок фундамент, оштукатурили и покрасили стены. Расширили строение за счет пристроя к ней, благоустроили окружающую его территорию

Внутри мечети восстановили убранство. Также отремонтирован и покрыт новой кровлей ее минарет.

В январе стало известно, что в Казани готовят к реконструкции мечеть «Раджаб» — единственный сохранившийся исторический деревянный мусульманский храм Казани. Культовое сооружение дореволюционных лет было признано объектом культурного наследия.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураИсторияКультура Татарстан
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