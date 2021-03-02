Министр экологии Татарстана привился от коронавируса
Министр экологии Татарстана Александр Шадриков на онлайн-конференции сказал, что привился первой вакциной от коронавируса. Вторая прививка у него по плану назначена на 18 марта.
Отметим, что всего в Татарстане привились от коронавируса 82 709 человек. Из них вторую дозу получили 20 044 человека.
Записаться на прививку можно пятью способами:
1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
3. Единый номер 122;
4. При обращении в МФЦ;
5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым