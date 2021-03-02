Министр экологии Татарстана привился от коронавируса

Фото: Официальный Татарстан

Министр экологии Татарстана Александр Шадриков на онлайн-конференции сказал, что привился первой вакциной от коронавируса. Вторая прививка у него по плану назначена на 18 марта.

Отметим, что всего в Татарстане привились от коронавируса 82 709 человек. Из них вторую дозу получили 20 044 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Записаться на прививку можно пятью способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);

2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;

3. Единый номер 122;

4. При обращении в МФЦ;

5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Ольга Плешкова