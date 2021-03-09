Татарстанца подозревают в убийстве гостя топором — тело нашли в погребе

В Татарстане задержали 63-летнего жителя Нурлата — его подозревают в убийстве, сообщает Следком РТ. 6 марта нашли тело местного жителя с черепно-мозговой травмой в погребе дома подозреваемого.

Следствие считает, что в 20-х числах февраля потерпевший пришел к подозреваемому в гости и стал предлагать выпить спиртное, хозяин отказался. Мужчины поссорились, и подозреваемый толкнул гостя. Когда тот упал, он дважды ударил его по голове топором. Тело он сбросил в погреб, а куртку мужчины спрятал на чердаке.

Родственники потерпевшего пришли к подозреваемому через несколько дней и стали спрашивать его, где он. Один из родственников позвонил на мобильный телефон убитого, который находился в куртке. Когда раздался звонок, злоумышленник сознался в том, что сделал.

Суд по ходатайству следователя избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственный действия, выясняются все обстоятельства произошедшего, продолжается расследование уголовного дела.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Верховный суд РТ огласил приговор 46-летнему челнинцу Ильдусу Миннуллину, обвинявшемуся в убийстве с особой жестокостью в марте 2020 года. Он получил 15 лет колонии строгого режима. Судом установлено: 28 марта 2020 года во время застолья в квартире родственников на почве личных неприязненных отношений подсудимый сначала избил собутыльника металлическим чайником, ударив не менее 54 раз по рукам, груди и голове. Затем нанес не менее двух ударов стеклянным стаканом по голове, после чего добил кухонным ножом, нанеся несколько ран в шею и голову. Потерпевший скончался в больнице.



Маргарита Головатенко