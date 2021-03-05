За убийство с помощью чайника и ножа челнинца снова посадили на 15 лет

Фото: "Реальное время"

Сегодня Верховный суд РТ огласил приговор 46-летнему челнинцу Миннуллину, обвинявшемуся в убийстве с особой жестокостью в марте 2020 года. Он получил 15 лет колонии строгого режима. Такой же срок, но за двойное убийство мужчина получил в 1996 году, однако вышел на свободу досрочно — в 2005-м, уточнили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



Виновным в новом преступлении Миннуллина признала коллегия присяжных. Сам он преступление отрицал.

Судом установлено: 28 марта 2020 года во время застолья в квартире родственников на почве личных неприязненных отношений подсудимый сначала избил собутыльника металлическим чайником, ударив не менее 54 раз по рукам, груди и голове. Затем нанес не менее двух ударов стеклянным стаканом по голове, после чего добил кухонным ножом, нанеся несколько ран в шею и голову. Потерпевший скончался в больнице.

Ранее Верховный суд РТ посадил на 19 лет обвиняемого в изнасиловании и убийстве, которого нашли через девять лет по запаху.