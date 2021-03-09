Татарстанца подозревают в лишении свободы родственников и вымогательстве

На 23-летнего татарстанца возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 127 УК РФ) и о вымогательстве (ч. 2 ст. 163 ч. 2 УК РФ). Об этом сообщает Следком РТ.



По версии следствия, 7 марта злоумышленник приехал в гости к 68-летней бабушке и ее 59-летнему брату — они жили в доме в селе Старая Чабья Мамадышского района. Там он стал пить спиртное, а утром стал угрожать родственникам расправой и потребовал, чтобы бабушка взяла у родственников 200 тысяч рублей. Деньги он хотел потратить на азартные игры.

Родственники спустя время передали ему деньги, после чего он отпустил мужчину и продолжил распивать спиртное. Затем, когда злоумышленник уснул, сотрудники полиции освободили пожилую женщину.

Татарстанец не признал причастность к преступлению. Следствие в ближайшее время обратится в суд с ходатайством о заключении татарстанца под стражу. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале в Челнах за вымогательство и грабежи судили подростков — приверженцев АУЕ (экстремистская организация, запрещенная в России). Общий ущерб тогда оценили в сумму свыше 72 тыс. рублей — подростки воровали из магазинов продукты.

Маргарита Головатенко