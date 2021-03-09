Президентом Федерации плавания Татарстана стал Эрик Акчурин

Президентом Федерации плавания Татарстана стал Эрик Акчурин, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ. Он сменил на посту министра лесного хозяйства республики Равиля Кузюрова.

Кузюров поблагодарил всех за плодотворную работу и выразил надежду, что Федерация плавания Татарстана продолжит развиваться и идти вперед, а «татарстанские спортсмены будут одерживать новые победы и радовать нас своими успехами».

Фото: realnoevremya.ru

Первый замминистра спорта РТ Халил Шайхутдинов обратил внимание, что в Татарстане имеется свыше 230 бассейнов, три из которых были построены в 2020 году. По его словам, республике важно развивать спортивное плавание.

Татьяна Демина