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Президентом Федерации плавания Татарстана стал Эрик Акчурин

13:43, 09.03.2021
Президентом Федерации плавания Татарстана стал Эрик Акчурин
Фото: minleshoz.tatarstan.ru

Президентом Федерации плавания Татарстана стал Эрик Акчурин, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ. Он сменил на посту министра лесного хозяйства республики Равиля Кузюрова.

Кузюров поблагодарил всех за плодотворную работу и выразил надежду, что Федерация плавания Татарстана продолжит развиваться и идти вперед, а «татарстанские спортсмены будут одерживать новые победы и радовать нас своими успехами».

Фото: realnoevremya.ru

Первый замминистра спорта РТ Халил Шайхутдинов обратил внимание, что в Татарстане имеется свыше 230 бассейнов, три из которых были построены в 2020 году. По его словам, республике важно развивать спортивное плавание.

Татьяна Демина
СпортВодные виды спортаОбществоВласть Татарстан
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