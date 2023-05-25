Акчурин Эрик Фагмиевич
Общая информация
Родился 19 апреля 1964 года.
Образование:
— Окончил Казанский филиал Волгоградского института физкультуры (по специальности «педагог физического воспитания»).
Трудовая деятельность:
— В 2007-2021 гг. — Генеральный директор ЗАО «Агротехмашстройсервис».
— С марта по август 2021 г. — Президент Федерации плавания Татарстана.
— В 2021 г. — Первый вице-президент, исполнительный Директор Федерации плавания Татарстана.
— Член президиума Всероссийской федерации плавания.
Награды и звания:
— Мастер спорта СССР по плаванию.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420076, Татарстан Респ, Казань г, Залесная ул, дом № 30
- Телефон: +7962--559-33-77
- Email: erik.akchurin@gmail.com
Дата последнего обновления: 25.05.2023