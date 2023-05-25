Список персон

Акчурин Эрик Фагмиевич

Промышленность
Акчурин Эрик Фагмиевич
Фото: Олег Тихонов

Общая информация

Родился 19 апреля 1964 года.

Образование:
— Окончил Казанский филиал Волгоградского института физкультуры (по специальности «педагог физического воспитания»).

Трудовая деятельность:
— В 2007-2021 гг. — Генеральный директор ЗАО «Агротехмашстройсервис».
— С марта по август 2021 г. — Президент Федерации плавания Татарстана.
— В 2021 г. — Первый вице-президент, исполнительный Директор Федерации плавания Татарстана.
— Член президиума Всероссийской федерации плавания.

Награды и звания:
— Мастер спорта СССР по плаванию.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420076, Татарстан Респ, Казань г, Залесная ул, дом № 30
  • Телефон: +7962--559-33-77
  • Email: erik.akchurin@gmail.com

Дата последнего обновления: 25.05.2023

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