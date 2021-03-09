«Запомним надолго». «Рубин» опубликовал видео с матча против «Зенита»

Пресс-служба «Рубина» опубликовала видео лучших моментов с матча против петербургского «Зенита» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Казани.

«Потрясающий гол Макарова, просмотр VAR, отраженный пенальти Дюпина и эмоции команды, а также интервью главных героев матча «Рубин» — «Зенит». Игра, которую мы запомним надолго!» — подписано видео казанцев.

Напомним, встреча завершилась победой «Рубина» со счетом 2:1. Победный гол в самом конце встречи забил Денис Макаров. При этом нападающий гостей Артем Дзюба не сумел реализовать пенальти на 98-й минуте игры.

Подробнее о главных итогах матча в Казани читайте в материале «Реального времени».