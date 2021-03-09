В 2020 году в Казани количество выявленных на стройках нарушений сократилось на 30%

Фото: Максим Платонов

В 2020 году на казанских стройках выявили 147 нарушений, что на 30% меньше, чем в 2019 году, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии города начальник Управления административно-технической инспекции (УАТИ) Казани Наиль Минвалеев. Всего под контролем в прошлом году находились 220 стройплощадок.

Сокращение количества нарушений фиксируется и при проведении земляных работ, добавил Минвалеев. В прошлом году их выявили на 23% меньше, чем в 2019 году.

Также в прошлом году количество нарушений по парковке на озелененной территории, детских и спортивных площадках, зафиксированных в автоматическом режиме, снизилось на 17%: составлен 23 571 административный материал. Сумма наложенных штрафов составила 33,2 млн рублей, взыскано 15,6 млн рублей.

По фактам несвоевременного исполнения распоряжений о компенсационной высадке деревьев застройщиками в 2020 году составили 28 протоколов.

Фото: realnoevremya.ru

Всего в 2020 году инспекторы Управления административно-технической инспекции Казани составили 3 302 административных материала. Общая сумма штрафов составила 41,2 млн рублей, в бюджет взыскано 9,4 млн рублей.



Напомним, в ноябре прошлого года прокуратура Советского района Казани начала проверку по факту гибели рабочего на стройплощадке на улице Глушко.