Дело о взятке 7 млн: Верховный суд РТ не отпустил подполковника СКР под домашний арест

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В Казани из СИЗО не выйдет руководитель Лениногорского МРСО Следкома по РТ Алексей Иванов, подозреваемый по делу о взятках на 7 млн рублей. Верховный суд РТ отказался заменять ему реальный арест домашним, передает с заседания журналист «Реального времени».



Сам подполковник юстиции участия в заседании апелляционной инстанции не принимал. Его интересы представлял адвокат Шафкат Галимов. Он просил смягчить меру пресечения клиенту, утверждая, что в суде первой инстанции 20 февраля не было представлено должных доказательств о причастности ВИП-следователя к тяжким коррупционным преступлениям и доказательств, что при иной мере пресечения он создаст помехи следствию.

«Только одно лицо, чтобы избежать наказания или облегчить свою участь, дает показания на Иванова», — заявил защитник, имея в виду с своего коллегу — подозреваемого в посредничестве взяткам казанского адвоката Сергея Новикова. Последнему судом запрещено лишь выходить по ночам из дома и общаться с Ивановым, подчеркнул адвокат Галимов, считая, что в данном случае не соблюден баланс общественных и личных интересов. По его мнению, Иванов «не представляет опасности для общества», но очень нужен своей жене и детям.

Представитель прокуратуры РТ Наталья Кожевникова просила суд признать решение об аресте руководителя Лениногорского МРСО законным.

Напомним, по версии силовиков, подполковник СКР получил 4 млн рублей от обвиняемого подрядчика капремонта и запросил еще 3 млн у инспектора ГИСУ РТ. При передаче части этой суммы в Нижнекамске 19 февраля 2021 года был задержан. Подробности этого дела о взятках — в материале «Реального времени».