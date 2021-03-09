КАМАЗ представил коммунальную технику на международной выставке WASMA-2021

КАМАЗ на 17-й Международной выставке оборудования и технологий для переработки, утилизации и очистки сточных вод WASMA-2021 презентовал уникальную коммунальную технику — мусоровоз FAUN на шасси КАМАЗ-5325 и электромусоровоз МСТ16-Пн на шасси КАМАЗ-53198. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Мусоровоз FAUN обладает двигателем экологического класса «Евро-5» и мощностью в 250 л.с. — Сummins ISB6.7Е5 250. Объем кузова — 16 куб. м, коэффициент уплотнения мусора достигает 6 и зависит от типа загружаемого мусора. Мусоровоз обладает повышенной грузоподъемностью и полной герметичностью конструкции по сравнению с другими типами мусоровозного оборудования. Еще с помощью него можно тушить горящий мусор в бункере.

Второй мусоровоз обладает грузоподъемностью в 6 тонн и может развить скорость не менее чем в 90 км/час. Объем кузова такой же, как у первой модели — 16 куб. м. У машины есть три режима прессования — автоматический одиночный, автоматический непрерывный и ручной. Еще одна особенность — расчетный запас хода при полной массе автомобиля составляет 100 км. Это позволит сделать не менее двух циклов сбора и выгрузки мусора на одной зарядке.

Фото: realnoevremya.ru

В декабре 2020 года в рамках VII ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2020» в Москве прошла презентация электромобиля «Кама-1». Машина с интеллектуальной системой помощи водителю ADAS уровня 3 представляет собой трехдверный четырехместный компактный смарт-кроссовер. Электромобиль получил литий-ионный аккумулятор емкостью 33 кВт*ч и электродвигателем мощностью 80 кВт, что позволяет развить скорость до 150 км/ч и проехать до 250 км без подзарядки. Разогнаться на электромобиле до 100 км/ч можно за 6,7 секунды.

Маргарита Головатенко