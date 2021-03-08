«Газпром» поставил в Европу первую партию «зеленого» СПГ

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В понедельник, 8 марта, «Газпром» осуществил поставку углеродно-нейтрального сжиженного природного газа (СПГ) в Европу — это первая поставка «зеленого» СПГ. Поставка была анонсирована неделю назад.



Груз доставили на танкере LNG Megrez, пришедшего на терминал Dragon в Уэльсе из Мурманска. Покупателем стала Shell, с 2019 года занимающаяся организацией поставок углеродно-нейтрального СПГ.

«Природный газ является самым чистым с точки зрения производимых выбросов ископаемым видом топлива. Благодаря дополнительным мероприятиям по снижению уровня эмиссии, а также масштабной деятельности в сфере компенсации воздействия на окружающую среду природный газ будет оставаться важнейшим элементом глобальной энергетики на десятилетия вперед», — приводит ТАСС слова заместителя председателя правления ПАО «Газпром», генерального директора ООО «Газпром экспорт» Елены Бурмистровой.

Ранее сообщалось, что потери от взрыва на газонаполнительной станции ООО «Газпром сжиженный газ» в июне 2020 года в Казани составили 110 млн рублей. Ущерб непосредственно от аварии составил 13,5 млн рублей, он включает в себя стоимость утраченного имущества — 2,9 млн рублей, затраты на ликвидацию аварии и восстановление основных средств — 8,6 млн рублей.

Маргарита Головатенко