В Татарстане в результате ДТП погибли мать и сын

Фото: прокуратура РТ

В Алексеевском районе Татарстана столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и грузовой фургон «Форд». В результате погибли два человека, сообщили в прокуратуре РТ.

По данным ведомства, женщина 1981 года рождения за рулем отечественного авто не справилась с управлением и врезалась в фургон. Кроме водительницы в салоне машины находились двое ее малолетних сыновей. Один из мальчиков 2011 года, а также сама женщина погибли на месте. Второго ребенка 2010 года рождения госпитализировали в Алексеевскую ЦРБ.

Фото: прокуратура РТ

На место происшествия выехал районный прокурор Павел Абрамов. Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: прокуратура РТ

Вчера в Мензелинском районе Татарстана на 1 120 км трассы Москва — Уфа М-7 «Волга» столкнулись автомобиль «Лада Приора» и ГАЗ-А21R32 — два человека погибли.