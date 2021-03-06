В Татарстане в ДТП с грузовиком погибли два человека

Фото: Максим Платонов (архив)

В Мензелинском районе Татарстана на 1120 км автодороги Москва — Уфа М-7 «Волга» столкнулись автомобиль «Лада Приора» и ГАЗ-А21R32 — два человека погибли, сообщает пресс-служба УМВД по РТ.

Авария случилась в 05.45. Водитель легковушки, двигаясь со стороны Москвы, превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с грузовиком, за рулем которого находился 32-летний житель Татарстана. После столкновения Ладу Приору отбросило на встречный машину «Опель Мокка».

Жертвами аварии стали 35-летний водитель и пассажир автомобиля «Лада Приора». Они умерли на месте происшествия. Водителя грузовика госпитализировали в больницу.

Напомним, в конце февраля в Татарстане на третьем километре автодороги Рыбная Слобода — Кутлу-Букаш произошло смертельное ДТП, в котором погибли четыре человека.



Татьяна Демина