«Рубин» — «Зенит»: Бакаев, Мусаев и Азмун сыграют с первых минут

Тренерские штабы команд определились с составами на матч «Рубин» — «Зенит» в Казани в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Леонид Слуцкий не мог рассчитывать в этой игре на ряд ведущих игроков команды. Вместо дисквалифицированных Олега Шатова и Оливера Абильдгора с первых минут выйдут Дарко Йевтич и Солтмурад Бакаев, которому предстоит сыграть на непривычной позиции. В обороне на правом фланге сыграет Георгий Зотов.

В составе «Зенита» не оказалось Малкома и Себастьяна Дриусси. При этом в основе появится Сердар Азмун, в свое время перешедшего из «Рубина».

Встреча пройдет без использования VAR-офсайдных линий, хотя сама система видеоповторов будет работать.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.