Новости общества

22:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Spotify назвал самых прослушиваемых исполнительниц в России

22:30, 08.03.2021
Spotify назвал самых прослушиваемых исполнительниц в России
Фото: commons.m.wikimedia.org (на фото - Земфира)

Стриминговый сервис Spotify назвал самых популярных исполнительниц с 1 января по 22 февраля 2021 года. Об этом говорится в сообщении компании.

В топ-5 самых прослушиваемых русскоязычных исполнительниц попали Дора, Алена Швец, Zivert, Клава Кока и Земфира.

В число популярных зарубежных исполнительниц вошли Ариана Гранде, Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Дуа Липа и Лана Дель Рей.

Билли Айлиш. Фото: commons.m.wikimedia.org

Ранее произведения композитора Петра Чайковского возглавили топ самой популярной в мире российской музыки сервиса Spotify. Чаще всего пользователи слушали отрывки из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». В топ-5 также вошли следующие музыканты: диджей Tony Igy (Антон Игумнов), дуэт Rauf & Faik, DJ-проект Matisse & Sadko, диджей Arty.

ОбществоКультура
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем