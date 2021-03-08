Spotify назвал самых прослушиваемых исполнительниц в России

Стриминговый сервис Spotify назвал самых популярных исполнительниц с 1 января по 22 февраля 2021 года. Об этом говорится в сообщении компании.



В топ-5 самых прослушиваемых русскоязычных исполнительниц попали Дора, Алена Швец, Zivert, Клава Кока и Земфира.

В число популярных зарубежных исполнительниц вошли Ариана Гранде, Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Дуа Липа и Лана Дель Рей.

Билли Айлиш. Фото: commons.m.wikimedia.org

Ранее произведения композитора Петра Чайковского возглавили топ самой популярной в мире российской музыки сервиса Spotify. Чаще всего пользователи слушали отрывки из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». В топ-5 также вошли следующие музыканты: диджей Tony Igy (Антон Игумнов), дуэт Rauf & Faik, DJ-проект Matisse & Sadko, диджей Arty.