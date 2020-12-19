Произведения Чайковского возглавили рейтинг самой популярной российской музыки на Spotify

Произведения композитора Петра Чайковского (1840—1893) возглавили топ самой популярной в мире российской музыки сервиса Spotify. Чаще всего пользователи слушали отрывки из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».

Сервис собрал композиции Чайковского в специальной подборке This is Tchaikovsky, а 18 декабря также разместил его портрет на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Фото: pixabay.com

В топ-5 отечественной музыки вошли современные музыканты. Второе место досталось диджею Tony Igy (Антон Игумнов). Известность песне принес мем с танцующими носильщиками гроба под трек Astronomia.

Третье место досталось дуэту из Ижевска Rauf & Faik, четвертую строчку занял петербургский DJ-проект Matisse & Sadko. На пятом месте — диджей из Энгельса Arty, пишет «Интерфакс».

В России сервис Spotify заработал в июле этого года.

Татьяна Леухина