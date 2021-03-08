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В Альметьевском районе Татарстана легковушка влетела в КАМАЗ

09:41, 08.03.2021
В Альметьевском районе Татарстана легковушка влетела в КАМАЗ
Фото: соцсети

В Альметьевском районе Татарстана легковушка влетела в КАМАЗ. По предварительным данным, погибли два человека.

Фото: соцсети

Авария произошла накануне днем на перекрестке Джалиль — Альметьевск. Водитель автомобиля «Лада Веста» выехал на встречную полосу для обгона, однако задел два автомобиля и потерял управление. После этого он влетел во встречный КАМАЗ.

В результате аварии погибли двое мужчин водитель и пассажир легковушки. Также в больницу госпитализирована пассажирка.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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