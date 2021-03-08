В Альметьевском районе Татарстана легковушка влетела в КАМАЗ

Фото: соцсети

В Альметьевском районе Татарстана легковушка влетела в КАМАЗ. По предварительным данным, погибли два человека.

Фото: соцсети

Авария произошла накануне днем на перекрестке Джалиль — Альметьевск. Водитель автомобиля «Лада Веста» выехал на встречную полосу для обгона, однако задел два автомобиля и потерял управление. После этого он влетел во встречный КАМАЗ.

В результате аварии погибли двое мужчин водитель и пассажир легковушки. Также в больницу госпитализирована пассажирка.



Ольга Плешкова