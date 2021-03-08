В Казани сняли на видео пьяных женщин: одну из них поддерживал ребенок, чтобы мама не упала

Фото: кадр видео из соцсети

В Казани очевидец снял на видео двух женщин, при ребенке распивающих спиртное на улице. При этом малыш держал, предположительно, маму, чтобы та не упала в пьяном состоянии.

Судя по словам автора, данная ситуация произошла на улице Рихарда Зорге, рядом с домом №30. На кадрах две женщины распивают спиртное, сидя на земле. Рядом с ними ребенок поддерживает одну из них, чтобы та не упала.

В комментариях пользователи пожалели ребенка, но поинтересовались у автора, сообщил ли он о произошедшем в правоохранительные органы или опеку.

Ранее в соцсетях появилось видео, как три токсикомана, разгуливают с маленьким ребенком по улицам. При этом, по словам очевидицы, маленькая девочка едва не попала под машину.

Ольга Плешкова