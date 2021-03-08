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Сегодня в Казанском кремле пройдут мероприятия, приуроченные к 8 Марта

06:32, 08.03.2021
Сегодня в Казанском кремле пройдут мероприятия, приуроченные к 8 Марта
Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Казанском кремле пройдут мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню. Жителей и гостей столицы Татарстана приглашают на экскурсии, выставки и мастер-классы.

8 марта в Музее естественной истории Татарстана можно посетить выставку украшений из камней «Волшебный мир украшений — прошлое и настоящее», а также тематическую экскурсию «Минералы Земли». В программе также квест, мастер-классы по созданию закладок для книг и значков и украшений из полимерной глины.

В центре «Эрмитаж-Казань» посетителей ждет семейная интерактивная программа Family travel по выставке «Екатерина Великая. Золотой век Российской империи» и тематическая по ней же. Также можно посетить творческое занятие «Платье для принцессы», сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Музее истории Благовещенского собора сегодня можно принять участие в мастер-классе «Доброе семя», в выставочном зале «Манеж» — в творческом занятии «Весенний букет». В Музее исламской культуры для жителей и гостей Казани подготовили мастер-класс по росписи по стеклу «Подарок маме».

В Музее истории государственности татарского народа и Татарстана пройдет встреча в честь дня 8 Марта «Калфак: синий или красный?». Также все желающие смогут посетить творческое занятие «Чеканка».

      Ранее исследователи выяснили, какие подарки хотят получить женщины на 8 Марта.

          Татьяна Демина
          Общество Татарстан
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