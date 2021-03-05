Исследование: женщины предпочитают получить к 8 Марта духи, косметику и новый телефон

Женщины предпочитают получить к 8 Марта духи, косметику и новый телефон. В числе нежеланных подарков оказались посуда, шампуни и гели для душа, говорится в итогах соцопроса SuperJob.

В числе как самых желанных, так и самых бесполезных подарков лидируют цветы. Получить в подарок букет хотели бы 20% российских женщин. 7% женщин хотели бы получить в подарок парфюмерию и косметику, 6% — хотят чувствовать себя любимыми и получить заботу и внимание. Столько же участниц опроса желают получить в подарок деньги, новый телефон или другой гаджет.

Фото: pixabay.com

5% россиянок мечтают получить в подарок украшения и путешествия. 3% ответили, что самым желанным подарком для них стала бы квартира, машина или предложение руки и сердца.

В числе бесполезных подарков женщины опять назвали цветы, кастрюли и сковородки, кружки, а также шампуни и гели для душа. Кроме этого непопулярны «пылесборники» — статуэтки и вазы, свечи, брелоки и сувениры.



Ранее россиянки разных профессий рассказали, какие цветы хотели бы получить на 8 Марта.



Ольга Плешкова