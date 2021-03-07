Соцсети: в казанском ТЦ подростки устроили давку ради встречи с TikTok-блогерами

Фото: скриншот

Накануне в казанском ТРК «Тандем» очевидцы засняли толпу подростков, которые пришли на встречу с известными TikTok-блогерами. Видео разместили в одном из местных сообществ «ВКонтакте».

На кадрах видно, что несовершеннолетние казанцы вплотную стоят друг к другу: на многих из них отсутствуют маски, социальная дистанция не соблюдается. Толпа заняла почти все пространство фуд-корта «Тандема».

Напомним, в прошлом году в Казани сотни людей приехали в «Тандем» за шансом выиграть электрический чайник. В итоге этаж заполонили люди с купонами, что привело к своеобразной «пробке».





Татьяна Демина