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Соцсети: в казанском ТЦ подростки устроили давку ради встречи с TikTok-блогерами

14:16, 07.03.2021
Соцсети: в казанском ТЦ подростки устроили давку ради встречи с TikTok-блогерами
Фото: скриншот

Накануне в казанском ТРК «Тандем» очевидцы засняли толпу подростков, которые пришли на встречу с известными TikTok-блогерами. Видео разместили в одном из местных сообществ «ВКонтакте».

На кадрах видно, что несовершеннолетние казанцы вплотную стоят друг к другу: на многих из них отсутствуют маски, социальная дистанция не соблюдается. Толпа заняла почти все пространство фуд-корта «Тандема».

Напомним, в прошлом году в Казани сотни людей приехали в «Тандем» за шансом выиграть электрический чайник. В итоге этаж заполонили люди с купонами, что привело к своеобразной «пробке».

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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