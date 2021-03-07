В России за сутки выявили 10 595 заболевших COVID-19

За последние сутки в России выявили 10 595 новых случаев заболевания коронавирусом, число заболевших за все время выросло до 4 322 776 человек, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки выздоровели 11 576 человек, за все время — 3 911 924 человека.



За сутки болезнь унесла жизни 368 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 89 094 человека.

Вчера сообщалось, что в России зарегистрировали 11 022 новых случая заболевания коронавирусом.

Маргарита Головатенко