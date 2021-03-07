Новости общества

11:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России за сутки выявили 10 595 заболевших COVID-19

10:48, 07.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 10 595 заболевших COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 10 595 новых случаев заболевания коронавирусом, число заболевших за все время выросло до 4 322 776 человек, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки выздоровели 11 576 человек, за все время — 3 911 924 человека.


За сутки болезнь унесла жизни 368 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 89 094 человека.

Вчера сообщалось, что в России зарегистрировали 11 022 новых случая заболевания коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем