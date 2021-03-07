В ХМАО произошла авария на трубопроводе, есть пострадавший

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В ХМАО в районе Нижневартовска произошла авария, в результате которой произошел пожар в акватории реки Обь. По предварительным данным, это могло произойти из-за аварии на подводном продуктопроводе, написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Instagram.



На участке подводного продуктопровода ООО «Запсибтрансгаз» могло находиться около 700 тонн углеводородов (ШФЛУ), заявил ТАСС представитель Ростехнадзора Андрей Виль. В компании сообщили, что рисков для населения и окружающей среды нет, а остатки углеводородов утилизируются.

Поврежденный участок трубопровода отключили, площадь горения составила 1 тыс. кв. м. Один человек получил ожоги, но отказался от госпитализации. Как сообщил «Интерфакс», пострадавший не является сотрудником СибурТюменьГаза.

Маргарита Головатенко