Казанские студенты устроили пикет у одного из зданий КФУ

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У здания Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ прошла студенческая акция. Ее участницы протестовали против маленьких стипендий и зарплат и домашнего насилия.

«Зарплата не ниже 300 рублей в час. Стипендия не меньше 15 тысяч рублей», «Принять закон против домашнего насилия!», «Свободу сестрам Хачатурян и Юлии Цветковой» — с такими требованиями вышли активистки.

Видео с акции опубликовали в одном из казанских сообществ в соцсети. На кадрах видно, что девушек, держащих в руках таблички со своими требованиями, разгоняет охранник здания КФУ.

«А что, собственно, незаконного происходит?", — спрашивает одна из участниц акции. «Ничего не сделали...валите, валите, идите отсюда, сказал», — отвечает охранник.

Ранее Проректор по общим вопросам КФУ Ришат Гузейров прокомментировал призывы к участию в несанкционированных акциях.

Татьяна Демина