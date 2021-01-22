Проректор КФУ прокомментировал призывы к участию в несанкционированных акциях

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Проректор по общим вопросам КФУ Ришат Гузейров в ходе прямой линии «Манипуляции соцсетей поведением молодежи и цифровой след как новая реальность» прокомментировал массовые призывы в соцсетях к участию 23 января в несанкционированных акциях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

«Сейчас дети говорят, откроешь TikTok в течение последних двух дней, везде одна и та же тема. Даже человек, далекий от политики, открывает TikTok , ему постоянно на голову сыплется это», — обратил внимание Гузейров на сложившуюся в последние дни в соцсетях ситуацию.

По его словам, людям следует включать голову и думать, для чего все это делается. «Со всеми нашими политическими взглядами мы — цельные личности», — отметил Гузейров.

Фото: instagram.com/navalny

«Если человек ощущает себя взрослым, то он должен свои политические цели обращать в рамках правового поля», — считает проректор КФУ.

«Я нашим студентам говорю всегда — чтобы вас втемную не использовали, задавайте вопрос: «Для чего»?», — констатировал Гузейров.

Отметим, что в московском Кремле назвали недопустимыми призывы к участию в незаконных акциях детей и молодых людей. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что руководство российских вузов может негативно оценить участие студентов в подобных мероприятиях, но отметил, что это «личное дело студентов».