Участок платной трассы М-12 в Татарстане построит «Волгадорстрой»

Строить участок высокой скоростной трассы М-12 на территории Татарстана и Чувашии протяженностью почти 41 км будет компания «Волгадорстрой». Стоимость работ превысит 24,8 млрд рублей.

Компания стала единственным участником конкурса «Автодора» на проектирование и строительство данного участка трассы. Сам участок входит в состав 77-километрового седьмого этапа строительства трассы М-12 (586—663 км).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно техзаданию, подрядчику будет необходимо построить четырехполосную автодорогу с расчетной скоростью движения 120 км/ч, а также 14 мостов и путепроводов. Все работы нужно завершить до конца 2023 года, сообщил «Интерфакс».

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел строительство скоростной трассы М-12 с высоты птичьего полета и провел выездное совещание на месте. Ему доложили о ходе работ на 7-м и 8-м участках, которые проходят по территории республики. Так, на 7-м участке выполняются работы по снятию растительного слоя, разработке грунта, планировке площади, устройству плит временной автодороги, установке столбов освещения. На 8-м участке пока ведутся подготовительные работы, строятся временные подъездные дороги, обустраиваются строительные площадки, проходят инженерно-геологические изыскания.



Татьяна Леухина