В Нижнекамске выдали замуж 14-летнюю девочку

Фото: Максим Платонов

В Нижнекамске в 2020 году выдали замуж 14-летнюю девочку. Об этом сообщила начальник управления ЗАГС Бэлла Махотина. Она опубликовала в «Инстаграме» статистику за 2020 год по заключениям браков.

«Ранние браки, регистрируемые с несовершеннолетними, заставляют серьезно задуматься. В прошлом году семь девушек оформили семейный союз до своего совершеннолетия, самой юной из них 14 лет. Отмечу, что браки зарегистрированы в соответствии с Семейным кодексом Республики Татарстан», — пояснила Махотина.

Самой взрослой невесте 2020 года исполнилось 69 лет, а двум женихам — по 78 лет.

Ранее сообщалось, что жители Набережных Челнов играют самые дорогие свадьбы в России. Жители Набережных Челнов тратят на свадьбы в среднем 225 тыс. рублей. Это самый высокий показатель по стране.

Ольга Плешкова