Дмитрий Квартальнов предрекает длинную серию с «Торпедо» в первом раунде плей-офф

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над нижегородским «Торпедо» (4:1) рассказал об изменениях в составе на вторую игру серии.

— В первом периоде забили три гола, было хорошее начало с нашей стороны. Поэтому, наверное, мы и победили.



Почему внесли рокировки? Были вынуждены это сделать. Кристиану Хенкелю дали немного отдохнуть, Адам Рейдеборн не смог сегодня играть, — прокомментировал Квартальнов.

Также специалист оценил игру звена Патриса Кормье против первого звена нижегородцев. По его мнению, в игре канадца пока получается не все.

— Всегда есть какие-то моменты, что можно подкорректировать, улучшить. Что-то сегодня получилось. Не могу сказать, что это звено каждый раз выходило. Старались их выпускать, где-то другие играли. Ещё раз говорю — только начало, серия длинная. Посмотрим, как дальше будут развиваться события, — сказал наставник казанцев.

«Ак Барс» повел в серии — 2:0. Ответные матчи пройдут в Нижнем Новгороде 7 и 9 марта. Первая встреча начнется в 17:00, а вторая — в 19:30 по московскому времени.