Доходы бюджета Набережных Челнов в 2020 году превысили 10 млрд рублей

За прошлый год бюджет Набережных Челнов пополнился на 10 млрд 154 млн рублей. Из этой суммы большую часть (50,5%) составили собственные доходы автограда — 5 млрд 132 млн рублей. Остальные 5 млрд 22 млн рублей (49,5%) приходятся на межбюджетные трансферты.

«Доходы бюджета в целом поступили с ростом к уровню 2019 года на 156 млн рублей», — сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Налоговые поступления в бюджет автограда выросли на 2,8% или на 117,3 млн рублей. Основная часть пришлась на налог на доходы физических лиц (НДФЛ)– 158,7 млн рублей и на налог на имущество физических лиц — 28,8 млн рублей. Это связано с увеличением числа налогоплательщиков и налогооблагаемой базы.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что за прошлый год в Набережных Челнах в бюджеты всех уровней поступило на 13% налогов больше, чем в 2019 году — 62,7 млрд рублей. Из них 42,7 млрд рублей поступило в федеральный бюджет, 15,8 млрд рублей — в бюджет Татарстана, 4,2 млрд рублей — в бюджет города.



Татьяна Демина