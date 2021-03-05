В Татарстане в 10 раз снизилась заболеваемость диких животных бешенством

В Татарстане за 5 лет в 10 раз снизилась заболеваемость диких животных бешенством. Об этом сообщил на итоговой коллегии Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам глава ведомства Федор Батков.

К снижению заболеваемости привели вакцинация диких плотоядных животных и регулирование их численности.

Фото: ojm.tatarstan.ru

В 2020 году в Татарстане выявлено 37 случаев бешенства. Из них 14 приходятся на лис. По словам начальника Главного управления ветеринарии кабмина РТ Алмаза Хисамутдинова, в Татарстане намерены держать на контроле популяцию лис и продолжать сокращение поголовья плотоядных животных.

Ранее сообщалось, что в 2020 году отдел по ветеринарному сопровождению провел 14 тыс. диагностических исследований животных, 76 тыс. предохранительных прививок, в том числе вакцинировано от бешенства более 17 тыс. кошек и собак. Организовано более 300 выездов в жилые массивы для профилактических мероприятий, вакцинации.



Ольга Плешкова