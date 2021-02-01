В исполкоме Казани отчитались о работе по ветеринарному контролю

В 2020 году Отдел по ветеринарному сопровождению провел 14 тыс. диагностических исследований животных, 76 тыс. предохранительных прививок, в том числе вакцинировано от бешенства более 17 тыс. кошек и собак. Организовано более 300 выездов в жилые массивы для профилактических мероприятий, вакцинации.

Фото: kzn.ru

В зонах обитания диких животных разложили 16 тыс. доз вакцин. Несмотря на это, в городе зарегистрировали четыре случая бешенства животных.

Ранее сообщалось, что в 2020 году на прилавки магазинов Казани не допустили 31 тонну опасной еды.

Ольга Плешкова