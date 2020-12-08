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С начала декабря на дорогах Татарстана погибли четыре лося

11:31, 08.12.2020
С начала декабря на дорогах Татарстана погибли четыре лося
Фото: ojm.tatarstan.ru

Только в декабре этого года в Татарстане под колеса автомобилей попали четыре лося. Все они погибли.

Как сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам, животных сбили в Лаишевском, Рыбно-Слободском, Пестречинском и Аксубаевском районах республики.

В ведомстве призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах.

Напомним, под Казанью у егеря изъяли арсенал оружия, в том числе гранатомет. Его дом обыскивали по делу о незаконном отстреле лосей.

ПроисшествияАвто Татарстан
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