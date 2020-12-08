С начала декабря на дорогах Татарстана погибли четыре лося

Только в декабре этого года в Татарстане под колеса автомобилей попали четыре лося. Все они погибли.

Как сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам, животных сбили в Лаишевском, Рыбно-Слободском, Пестречинском и Аксубаевском районах республики.

В ведомстве призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах.

Напомним, под Казанью у егеря изъяли арсенал оружия, в том числе гранатомет. Его дом обыскивали по делу о незаконном отстреле лосей.