Исследование: каждый пятый мужчина в России планирует потратить на 8 Марта больше 10 тысяч рублей

Свыше 20% мужчин планируют потратить на подарки к 8 Марта больше 10 тысяч рублей, говорится в исследовании онлайн-платформы Webbankir. Из них 9,2% готовы порадовать женщин подарками в пределах 20 тыс. руб., а 11,8% — расщедрятся более чем на 20 тыс. рублей.

В целом подарки дарить планируют почти все (95%) опрошенных. Из них 51,4% дарят подарки как коллегам, так и близким, 40,9% — только членам семьи, и лишь 3,2% — только на работе. В то же время факт получения подарков подтвердили 86,5% представительниц прекрасного пола. Причем 63% опрошенных женщин получают подарки как от коллег, так и от членов семьи, 16,6% участниц — только дома, а 6,4% — только на работе.

Авторы исследования отмечают, что женщины в среднем тратят на подарки на 23 февраля меньшие суммы: так, подарки на суммы более 10 тыс. рублей готовы подарить только 9,2% опрошенных.