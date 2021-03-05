В Казани женщина обманула мужа о беременности и заявила, что роддом не отдает ей ребенка

В РКБ Казани пришла 32-летняя жительница Буинского района с требованием отдать ей новорожденного сына. Выяснилось, что он вовсе не рожала ребенка и не была беременной.

Около двух недель назад женщина уехала из дома и рассказала родным, что поехала рожать ребенка в родильный дом РКБ. Спустя время она попросила ее забрать. Родные встретили ее возле здания РКБ, она объяснила им, что врачи решили оставить малыша под наблюдением, так как ему стало плохо. Также она объяснила, что не сделала фотографий на телефон, опасаясь сглаза.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Возмущенный муж обратился в роддом, где проверили все документы. Женщина настаивала, что именно здесь ей сделали кесарево сечение, она родила мальчика весом 4200. Однако никаких подтверждающих документов у нее не было. Врачи предложили ей пройти осмотр. Уже при осмотре стало понятно, что женщина не рожала и даже не была беременна, передает «Татар-информ».

Ранее похожий случай произошел в Дагестане. Женщина убедила мужа и всю семью в том, что беременна, и даже поверила в это сама так, что у нее начал расти живот. Когда пришло время рожать, она сказала, что дети умерли, а в саваны завернула кукол. Обман раскрылся на кладбище.

Ольга Плешкова