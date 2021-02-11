В Дагестане женщина соврала о беременности и подменила «мертвых» детей на кукол

Фото: кадр видео

В Дагестане набирает обороты резонансная история, когда отец, приехав на похороны своих новорожденных детей, обнаружил, что под видом тел в саваны были завернуты куклы. В произошедшем разбиралась полиция, Минздрав региона, губернатор.

Вечером 10 февраля в Сети начало распространяться видео, на котором мужчина рассказывает, что в перинатальном центре №1 в Ставрополе у него родились двое детей, однако они умерли.

«Я привез их в Дагестан хоронить. Начал вскрывать саван. Вот что я увидел: здесь куклы, здесь натуральные куклы», — говорит мужчина на записи.

В МВД Дагестана подтвердили случай, однако попросили время, чтобы разобраться с ситуацией. В Ставропольском крае власти выяснили, что роженица, с указанными данными со слов мужчины, не поступала ни в одно медучреждение ни в этом году, ни в прошлом. Более того, новорожденные уже давно не рождались мертвыми, а смерти новорожденной двойни у них не было никогда.

Сегодня появилась информация, что историю со смертью младенцев придумала сама женщина. Она объяснила, что думала, что беременна, и сообщила радостную новость мужу. Муж и родственники так обрадовались, что, когда она узнала о том, что на самом деле беременности нет, решила не огорчать семью и продолжила игру в беременную. Женщина настолько вжилась в роль, что живот действительно начал расти, а сама она ходила по магазинам, присматривая детские вещи.

Когда пришел срок, она оставила родных дома, объяснив, что им нельзя в роддом из-за карантина. Затем она сняла квартиру и купила двух кукол, решив все выдать за смерть младенцев.

Ольга Плешкова