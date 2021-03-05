В Татарстане прокуратура добивается блокировки сайта по продаже поддельных паспортов

В Кукморском районе Татарстана прокуратура добивается закрытия сайта по продаже поддельных паспортов и других официальных документов. Об этом сообщается в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе мониторинга сети Интернет прокуратура выявила сайт по изготовлению и сбыту поддельных паспортов и других официальных документов. За подобную деятельность предусмотрена уголовная ответственность.

Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура обратилась в суд с заявлением о прекращении доступа к указанному ресурсу. Заявление прокурора находится на стадии рассмотрения, говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в Татарстане прокуратура добивается блокировки сайтов с информацией об изготовлении взрывчатки в домашних условиях и призывами использовать ее в отношении правоохранительных органов.



Ольга Плешкова