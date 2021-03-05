Под Казанью нашли потерявшегося в лесу пенсионера

Фото: кадр видео МВД по РТ

В лесном массиве Зеленодольска полицейские нашли в истощенном состоянии пропавшего дедушку. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

В дежурную часть поступило сообщение о пропаже 63-летнего жителя Зеленодольска, который рано утром вышел из дома на прогулку и не вернулся. В последний раз при звонке родственникам он сказал, что находится в лесу, но где именно, не знает. Затем он перестал выходить на связь.

На поиски были направлены кинолог ЦКС Владислав Строителев, участковый уполномоченный полиции Алексей Карягин и оперуполномоченный уголовного розыска Александр Коновалов. Они прочесывали территорию Зеленодольского лесничества, городского кладбища, а также спортивной базы в направлении Волжска.

Через какое-то время в лесу за «татарским кладбищем» были обнаружены следы, уходящие вглубь леса. Через несколько часов возле одного из деревьев нашли истощенного пенсионера со следами вероятного обморожения.

Мужчину доставили в Зеленодольскую больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.



Ранее в Татарстане полицейские нашли замерзающего и потерявшего память дедушку.

Ольга Плешкова