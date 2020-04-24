В Татарстане полицейские нашли замерзающего и потерявшего память дедушку

Фото: МВД по РТ

В Татарстане полицейские нашли у лесополосы дедушку, потерявшего память. Он забыл, где живет, а его одежда промокла до нитки.

Случай произошел в Нижнекамском районе. Инспекторы ДПС старшие лейтенанты полиции Фанис Тухватуллин и Айрат Валишин заметили на стационарном посту странного пешехода. Из лесного массива вышел изможденный пожилой мужчина с «потерянным» видом и в насквозь промокшей одежде.

Опросив мужчину, автоинспекторы выяснили, что он не помнит ни своего места жительства, ни того, что с ним случилось. Мужчину пригласили в служебное помещение, накормили и помогли привести в порядок одежду.

Мужчина смог назвать свое имя. По базе данных полицейские поняли, что родственники недавно объявили его в розыск. Это оказался житель Нижнекамска, который страдает потерей памяти.

Автоинспекторы сопроводили мужчину до ближайшего отдела полиции, откуда его забрали счастливые родственники, передает пресс-служба МВД РТ.