Опрос: татарстанцы назвали 10 показателей успешной женщины

Главными показателями успешной женщины татарстанцы считают уверенность в себе (60%) и желание развиваться (56%). На предпоследнем и последних местах рейтинга оказались любовь к готовке и количество подписчиков в социальных сетях. Об этом сообщает служба исследований hh.ru по итогам опроса соискателей Татарстана.

Среди других популярных показателей:

ставит высокие жизненные цели и достигает их — 49%;

материально независима — 44%;

ухаживает за собой — 35%;

имеет семью — 31%;

всегда энергична и позитивна — 27%;

уважает окружающих и ко всем относится дружелюбно — 25%;

обладает лидерскими качествами — 20%;

строит карьеру — 14%.

Ранее исследование показало, как казанцы готовятся к Международному женскому дню. Так, мужчины активно заказывают услуги гравировки — в этом году спрос на них на 125% превысил прошлогодний. Кроме того, на 24% увеличилась популярность услуг по организации шоу.