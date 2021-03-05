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Опрос: татарстанцы назвали 10 показателей успешной женщины

09:48, 05.03.2021
Опрос: татарстанцы назвали 10 показателей успешной женщины
Фото: pixabay.com

Главными показателями успешной женщины татарстанцы считают уверенность в себе (60%) и желание развиваться (56%). На предпоследнем и последних местах рейтинга оказались любовь к готовке и количество подписчиков в социальных сетях. Об этом сообщает служба исследований hh.ru по итогам опроса соискателей Татарстана.

Среди других популярных показателей:

  • ставит высокие жизненные цели и достигает их — 49%;
  • материально независима — 44%;
  • ухаживает за собой — 35%;
  • имеет семью — 31%;
  • всегда энергична и позитивна — 27%;
  • уважает окружающих и ко всем относится дружелюбно — 25%;
  • обладает лидерскими качествами — 20%;
  • строит карьеру — 14%.

Ранее исследование показало, как казанцы готовятся к Международному женскому дню. Так, мужчины активно заказывают услуги гравировки — в этом году спрос на них на 125% превысил прошлогодний. Кроме того, на 24% увеличилась популярность услуг по организации шоу.

Общество Татарстан
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