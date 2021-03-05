Опрос: татарстанцы назвали 10 показателей успешной женщины
Главными показателями успешной женщины татарстанцы считают уверенность в себе (60%) и желание развиваться (56%). На предпоследнем и последних местах рейтинга оказались любовь к готовке и количество подписчиков в социальных сетях. Об этом сообщает служба исследований hh.ru по итогам опроса соискателей Татарстана.
Среди других популярных показателей:
- ставит высокие жизненные цели и достигает их — 49%;
- материально независима — 44%;
- ухаживает за собой — 35%;
- имеет семью — 31%;
- всегда энергична и позитивна — 27%;
- уважает окружающих и ко всем относится дружелюбно — 25%;
- обладает лидерскими качествами — 20%;
- строит карьеру — 14%.
Ранее исследование показало, как казанцы готовятся к Международному женскому дню. Так, мужчины активно заказывают услуги гравировки — в этом году спрос на них на 125% превысил прошлогодний. Кроме того, на 24% увеличилась популярность услуг по организации шоу.Общество Татарстан
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