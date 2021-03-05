В Казани мать и ребенок отравились угарным газом

В Казани мать и малолетний ребенок попали в больницу после отравления угарным газом в многоквартирном доме по улице Дальняя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Информация об инциденте поступила ночью от станции скорой помощи. Предварительный диагноз — отравление угарным газом средней степени. 35-летнюю женщину и 7-летнего ребенка госпитализировали в 7-ю больницу. Предварительно, к отравлению угарным газом привело отсутствие тяги.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



Как отметили в ГУ МЧС РФ по РТ, с начала 2021 года в Татарстане зарегистрировали 22 случая отравления угарным газом (без учета этого случая). В результате погибли 5 человек, пострадали 44 человека, из них 16 детей.

Вчера семья из четырех человек отравилась угарным газом в квартире дома 127 на улице Краснококшайской. Женщину госпитализировали в 7-ю горбольницу, а мужчину с детьми в возрасте 15 и 5 лет доставили в ДРКБ Казани. У обоих отравление угарным газом легкой степени. Прокуратура начала проверку.



Татьяна Леухина