В Казани возложили цветы к могиле генерал-майора Федора Красавина — видео

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В Казани на Арском кладбище возложили цветы к могиле генерал-майора Федора Красавина. Мероприятие приурочено 125-летию со дня рождения советского военачальника, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



О жизни Красавина написано в книге «Генералы Татарстана». Он командовал 100-й Львовской стрелковой дивизией 60-й армии первого Украинского фронта, которая 27 января 1945 года освободила 7 тыс. узников концлагеря Аушвиц — Биркенау (Освенцим). За это он был награжден Орденом Александра Невского

1938—1942 годы Красавин провел в ГУЛАГе. Полностью он был реабилитирован лишь после смерти — 4 сентября 1968 года.

Генерал-майор Красавин ушел на фронт в 1942 году и прошел военный путь от Карелии до Праги. С 1945 по 1948 годы он руководил Казанским гарнизоном. Умер Красавин в столице Татарстана в 1948 году.

В этом году в мае в Казани на фасаде дома 4 по улице Адамюка, в котором проживал генерал-майор Красавин с 1945 по 1948 год, установят мемориальную доску.

Татьяна Демина