В Челнах откроют ресурсный центр для подготовки учителей-тьюторов

В Набережных Челнах планируется создать ресурсный центр для подготовки учителей-тьюторов. По словам исполнительного директора центра лечебной педагогики «Чудо-дети» Аси Кисловой, это позволит вывести инклюзивное образование в городе на новый уровень.

Она обратила внимание, что большинство школ и детских садов не имеют условий, в том числе высококвалифицированных сотрудников, для обучения особенных детей. По словам Кисловой, учитель-тьютор должен изучать индивидуальные образовательные программы для учеников с ментальными нарушениями, чтобы «экологично» ввести его в учебный процесс.

Для создания ресурсного центра для подготовки учителей-тьюторов необходимо финансирование, в том числе из республиканского бюджета, сообщается на сайте Минобрнауки РТ.

Кислова обратила внимание, что педагоги-тьюторы работают на сегодняшний день в двух школах Челнов. Она отметила, что эта работа непривлекательна для населения, в том числе с точки зрения оплаты труда — им предлагают зарплату в 15 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее заместитель председателя Госсовета РТ, руководитель объединения «Мэрхэмэт — Милосердие» Татьяна Ларионова предлагала ввести в школах Татарстана ставки тьюторов, логопедов и дефектологов.

Татьяна Демина