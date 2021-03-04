В Казани пробки достигли 9 баллов

В Казани вечером в четверг наблюдаются большие пробки. На 17.40 дорожная ситуация оценивается в 9 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах Ершова, Гвардейской, Космонавтов, Патриса Лумумбы, Достоевского, Аделя Кутуя, Космонавтов, а также по Сибирскому тракту, на улице Мира. Затруднения наблюдаются на улице Родины и проспекте Победы.

Пробки есть и на улицах Тихомирнова, Миннуллина, Салимжанова, Пушкина, Лево- и Право-Булачной, Астрономической, Татарстана, а также в Щербаковском переулке.

Заторы образовались на проспектах Ямашева и Ибрагимова, улицах Декабристов, Серова, Васильченко, Восстания, Фрунзе и т.д.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», крупные заторы продержатся до 20.00.