Гидрометцентр РТ: в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода с колебаниями температуры

Гидрометцентр Татарстана рассказал о погоде в ближайшие дни. По мнению экспертов, она будет определяться влиянием циклонов и атмосферных фронтов. Ожидается неустойчивая погода с колебаниями температуры и атмосферного давления, в том числе с осадками. На дорогах сохранится гололедица.

Так, синоптики уже предупредили об ухудшении погодных условий ночью и днем 2 марта. Синоптики прогнозируют метель с ухудшением видимости до 1000 м и менее. Утром и днем под влиянием теплого фронта прогнозируются снег, метель с существенным ухудшением видимости, сильный ветер порывами до 17 м/с, гололед. К утру температуры повысятся до -8..-13 градусов (на востоке до -19 градусов). Максимальные температуры днем составят +1..-4 градусов, на востоке до — -8 градусов.

3 марта, республика будет находиться в южной части циклона. Сохранится небольшой снег, в отдельных районах возможна метель. Ночью ожидается -4..-9 градусов, днем — -2..-7 градусов. На следующий день также прогнозируются снег и метель. Днем в отдельных районах возможны усиления ветра до 15-17 м/с. Температуры ночью понизятся до -8..-13 градусов (при прояснениях до -18 градусов), днем ожидается -1..-6 градусов.

В пятницу, 5 марта, под влиянием очередного циклона прогнозируются снег, метель, сильный ветер порывами 15-20 м/с. Ночью ожидается -4..-9 градусов, днем — -2..-7 градусов. 6 марта ночью будет -10..-15 градусов (при прояснениях до -19 градусов), днем — -3..-8 градусов и временами небольшой снег.