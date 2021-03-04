На вынос коммуникаций из зоны строительства второй линии казанского метро потратят 358,7 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На вынос коммуникаций и благоустройство второй линии казанского метрополитена от Фучика до Сахарова потратят 358,7 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Такой тендер опубликован на сайте госзакупок.



От подрядчика требуется вынос (защита) инженерных коммуникаций из зоны строительства объекта и благоустройство территории строительства на первом этапе. Подать заявку можно до 11 марта.



Напомним, вторая линия метрополитена соединит пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский, пройдет по направлению ул. Ю. Фучика — Ак. Сахарова — Космонавтов (Советская площадь) — Компрессорная — Футбольный стадион — Чуйкова — Волгоградская — Восстания и охватит микрорайоны с наибольшими пассажиропотоками.

Вторая линия проектируется с пропускной способностью 40 пар поездов в час. Ее провозная способность составит 1,5 млн человек в сутки. Первый участок протяженностью 5,75 км пройдет в Приволжском и Советском районах Казани. На отрезке планируется построить четыре станции метро.

Напомним, в сентябре прошлого года, как рассказывало «Реальное время», в Казани было приостановлено строительство первого участка второй линии метрополитена — от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Ростехнадзор принял такое решение после проверки строительства метрополитена в связи с выявленными нарушениями.

Маргарита Головатенко