ГИСУ не смогло отбиться от штрафа Ростехнадзора за казанскую подземку

Фото: казметрострой.рф

Как установила проверка, вторую ветку метро в Казани строили без разрешения и прошедшего экспертизу проекта.

Приостановить строительство на 60 суток

В сентябре прошлого года, как ранее рассказывало «Реальное время», в Казани было приостановлено строительство второй линии метрополитена. Речь идет о первом его участке — от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Приволжское управление Ростехнадзора поставило работы на казанской подземке на паузу на основании ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор»).

К столь кардинальным мерам ведомство прибегло после проверки строительства метрополитена в связи с выявленными нарушениями. Учитывая их серьезность, управление обратилось в суд, который 17 сентября и вынес решение о приостановке строительства на 60 суток. Предполагалось, что за это время все нарушения будут устранены.

Зимой 2020 года Ростехнадзор уже требовал приостановить строительство на этом участке, но тогда Арбитражный суд Татарстана ограничился штрафом для компании «Казметрострой» в 250 тыс. рублей.

Суд первой инстанции констатировал, что заказчиком строительства, согласно государственному контракту от 1 февраля 2018 года, является ГКУ «Главинвестстрой РТ». Фото: rt.rbc.ru

Проверка была внеплановой, а проверяемые работы — скрытыми

Выездную проверку строительства первого участка второй линии метрополитена Казани Управление Ростехнадзора проводило с 25 июня по 2 июля прошлого года. Она была внеплановой. Проверка строительной площадки на пересечении проспектов Победы и Альберта Камалеева показала, что вторую ветку подземки возводят без разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе результатов инженерных изысканий. В частности, на упомянутой стройплощадке обустраивали котлован. Требования безопасности, которые должны быть предусмотрены проектной документацией, при этом не соблюдались. Сами работы в формулировке суда были «скрытыми».

Суд первой инстанции констатировал, что заказчиком строительства, согласно государственному контракту от 1 февраля 2018 года, является ГКУ «Главинвестстрой РТ», которое «не принимало никаких мер к получению разрешения на строительство объекта как до его начала, так и во время проведения работ». Также оно допустило строительство без государственного строительного надзора. Между тем метрополитены относятся к особо опасным и технически сложным объектам. Суд отмечал, что из имеющегося на объекте общего журнала работ следует, что строительство метро на этом участке было начато 14 ноября 2018 года, однако извещение в Управление Ростехнадзора об этом не поступало.

С учетом этого арбитраж пришел к выводу о том, что ГИСУ было обоснованно привлечено к административной ответственности. И основания для применения ст.2.9 КоАП РФ (возможность освобожде­ния от административ­ной ответственности при малозначительнос­ти административного правонарушения) нет, так как «правонарушение посягает на установленный законом порядок и создает реальную угрозу жизни и здоровью людей и имуществу граждан и организаций». Вина, в частности, говорится в материалах суда, выражается в непринятии всех необходимых мер для соблюдения требований действующего законодательства в сфере градостроительной деятельности и технического регулирования.

Как вывод: при назначении наказания в соответствии с частями 1 и 2 статьи 9.5 КоАП РФ был назначен штраф в рамках предусмотренной санкции, что соответствует степени вины в совершенном правонарушении. Размер штрафа при этом не уточнялся.

Отметим, что часть 1 статьи 9.5. КоАП РФ за строительство, реконс­трукцию объектов кап­строительства без разрешения предусматр­ивает материальное наказание для юрлиц в размере от 500 до 1 млн рублей или адми­нистративное приоста­новление их деятельн­ости на срок до девя­носта суток. Нарушение сроков направления в уполном­оченные органы извещ­ения о начале строит­ельства (часть 2 той же статьи) караетс­я штрафом в 100—300 тыс. рублей.

Арбитражный суд РТ не нашел оснований для отмены постановлений о назначении административного наказания. Фото: Максим Платонов

Нарушения представляют повышенную общественную опасность

Судя по материалам дела, ГИСУ ссылалось на то, что не является техническим заказчиком этой стройки. Но суд констатировал: доводы о том, что заключенный контракт 4-18М действовал до 19 марта 2019 года, опровергаются другим соглашением, сроком до 31 декабря 2019 года. Ходатайств о его фальсификации Главное инвестиционно-строительное управление не заявляло.

При этом, отмечается в решении суда, строительство указанного в контракте объекта продолжалось и во время проведения проверки. К тому же факты того, что техническим заказчиком строительства метро является именно ГКУ «ГИСУ РТ», а саму стройку ведет АО «Казметрострой», неоднократно устанавливались судом в рамках других дел. Более того, Фемида пришла к выводу, что эти утверждения ГИСУ «свидетельствуют о том, что оба нарушения представляют повышенную общественную опасность, поскольку свидетельствуют о создании видимости отсутствия обязанности соблюдать требования градостроительного законодательства, что создает условия для повторения правонарушений».

С учетом этих обстоятельств 25 ноября прошлого года Арбитражный суд РТ не нашел оснований для отмены постановлений о назначении административного наказания. А не далее как 24 февраля с ним согласился Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, куда ГИСУ подавало жалобу. Штрафные санкции оставлены в силе.

Пока же на месте стройки, по словам Айзатуллина, велись подготовительные работы. Фото: tatarstan.ru

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям

16 сентября прошлого года стало известно о том, что первый участок второй линии казанского метро получил положительное заключение главного управления государственной экспертизы. Она дала добро для подготовки проектной документации на строительство. Как сообщалось на сайте ведомства, результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов. К такому выводу пришли эксперты.

Начать строительство второй ветки метро в Казани планировали в конце 2020 года. Об этом рассказывал директор ГИСУ РТ Марат Айзатуллин (ныне министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики, — прим. ред.). «В конце года мы пройдем тендеры, получим контракт и стартанем», — сообщал он. Пока же на месте стройки, по словам Айзатуллина, велись подготовительные работы. Чиновник также раскрыл некоторые детали предстоящего строительства. Так, по его словам, одна из станций новой ветки будет построена сразу с переходом в магазин ИКЕА.

Напомним, вторая линия метрополитена соединит пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский, пройдет по направлению ул. Ю. Фучика — Ак. Сахарова — Космонавтов (Советская площадь) — Компрессорная — Футбольный стадион — Чуйкова — Волгоградская — Восстания и охватит микрорайоны с наибольшими пассажиропотоками.

Ранее сообщалось, что вторая линия проектируется с пропускной способностью 40 пар поездов в час. Ее провозная способность составит 1,5 млн человек в сутки. Первый участок протяженностью 5,75 км пройдет в Приволжском и Советском районах Казани. На отрезке планируется построить четыре станции метро.

Ранее в Минстрое РТ обозначили новый ориентировочный срок окончания строительства первого участка второй линии метрополитена — август 2027 года. Фото: Максим Платонов

Первая и единственная линия казанской подземки из 11 станций была запущена в 2005 году. Ее строительство завершилось в августе 2018 года. Сейчас общая протяженность казанской подземки составляет 19,4 км, количество станций — 11. Пассажиропоток в казанском метро составляет до 160 тыс. человек в сутки.

Ранее в Минстрое РТ обозначили новый ориентировочный срок окончания строительства первого участка второй линии метрополитена — август 2027 года. При этом в министерстве подтвердили, что финансирование строительства ведется из бюджета Татарстана, но размер предполагаемых затрат не уточнили. По данным СМИ, в бюджет Татарстана на 2019—2022 годы на строительство метрополитена заложено 3 млрд рублей.



Любовь Шебалова