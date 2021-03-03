Дмитрис Прифтис: «Все знают, что российские игроки мне нравятся и я им доверяю»

Главный тренер казанского УНИКСа Димтрис Прифтис после победы над «Андоррой» в заключительном матче группового этапа группы H.

— Возможно кого-то может ввести в заблуждение разница в счете, но это была очень сложная игра. В последней четверти мы здорово отыграли, у нас была отличная энергия. Конечно в нападении мы сыграли не так аккуратно, как хотелось бы, но с правильным отношением игроков. Особенно в защите, — сказал специалист.



На вопрос о том, что в его команде некоторые баскетболисты получают слишком мало игрового времени и даст ли он им время в следующей игре против «Гран Канарии», Прифтис подчеркнул, что сегодня важно сохранить положительный баланс очков в Кубке Европы и Единой лиге ВТБ.



— Я хочу сказать, что на этом этапе турнира все игры важны, и я доверяю всем игрокам. У меня очень большой состав игроков, и потому я стараюсь давать играть российским игрокам, и все знают, что они мне нравятся. Но я думаю, что журналист, который задавал вопрос не знает, что сейчас важна разница очков в каждом матче.

Также греческий наставник отметил удачную игру в 2021 и предостерег своих баскетболистов от излишней самоуверенности.

В 2021 году мы играли очень хорошо и при этом разнообразно. Были игры, которые мы выиграли последним броском — против «Зелены Гуры» и «Зенита. При такой игре нужно контролировать свои эмоции. Нам нужно сохранять уверенность, но при этом контролировать эмоции и не переходить в самоуверенность.

Напомним, УНИКС выиграл все пять матчей и за один тур до завершения группового турнира гарантировал себе первое место в группе Н. В последнем матче грвуппового этапа казанцы сыграют в гостях с испанской «Гран Канарией». В игре первого круга УНИКС выиграл у испанцев — 73:62.